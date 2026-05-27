Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Leichtverletzte und 35.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Kleintransporter befuhr am Dienstag, 26.05.2026 gegen 07.50 Uhr ein 46 Jahre alter Mann die Bonndorfer Straße in Fahrtrichtung Mauchen. Im Kurvenbereich kam ihm ein Skoda entgegen, welcher aus noch ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn des 46-Jährigen geriet. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der Skoda auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Sowohl der 46-Jährige als auch der 93 Jahre alte Skoda-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Kleintransporter entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Skoda 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Straße durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

md/tb

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