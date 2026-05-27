Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alfa Romeo Giulietta in der Waldshuter Straße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Fahrzeugdiebstahl kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25./26.05.2026, in der Waldshuter Straße. Der schwarze Alfa Romeo Giulietta mit ZH-Zulassung war am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 55 geparkt und wurde von Unbekannten entwendet. Zuletzt wurde der Alfa am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr abgeparkt auf dem Parkplatz gesehen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Waldshuter Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können.

md/tb

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