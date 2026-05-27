Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Rollerfahrer weicht Pkw bei Überholvorgang aus - Polizei sucht Busfahrer und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Rollerfahrer kam es am Dienstag, 26.05.2026 gegen 06.40 Uhr auf der L150. Diese befuhr zuvor ein 51-jähriger von St. Blasien kommend in Fahrtrichtung Todtmoos mit seiner 125er Vespa. Kurz nach dem Ortsausgang von St. Blasien soll dem 51-Jährigen in einer Kurve ein weißer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Der Kleinwagen war gerade dabei einen Linienbus zu überholen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden wich der Kradfahrer nach rechts in eine Wiese aus und kam dort zu Fall. Der weiße Kleinwagen beendete seinen Überholvorgang und setzte seine Fahrt in Richtung St. Blasien fort, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern. Der 51-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. An seinem Roller entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) sucht Zeugen. Im Besonderen den Busfahrer, welcher von dem weißen Kleinwagen überholt wurde, sowie ein Zeuge, welcher den Vorfall beobachtet und mit dem 51-Jährigen gesprochen hatte. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

md/tb

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