Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Unfall zwischen Pkw und Rennrad-Fahrer

Freiburg (ots)

Mit ihrem Renault befuhr am Dienstag, 26.05.2026 gegen 20.00 Uhr eine 25 Jahre alte Frau die Straße "Ob dem Dorf" in Richtung Markgrafenstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie an der Kreuzung halten. Als die Fahrbahn vermeintlich frei war, bog sie nach links in die Markgrafenstraße (B34) ein. Dabei übersah sie einen kommenden Rennrad-Fahrer, welcher noch eine Gefahrenbremsung einleitete. Es kam zum Zusammenstoß in Höhe der Fahrertüre, bei welchem der 26-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Ein Fahrradhelm wurde getragen. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Rennrad entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am Renault 1500 Euro.

md/tb

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