POL-FR: Wieden: Einbruch in Hotel
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.05.26, 20.00 Uhr bis Freitag, 22.05.2026, 23.40 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang nicht bekannter Weise in ein Hotel in der Straße "Steinbühl". Aus den Räumlichkeiten des Hotels wurde ein Tresor entwendet.
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