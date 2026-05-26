Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Frontalkollision auf Bundesstraße 34 - ein Schwerverletzter

zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 23.05.2026, gegen 19.40 Uhr, die Bundesstraße 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt, als er auf diesem Streckenabschnitt in einer langgezogenen Linkskurve einen vor ihm fahrenden Linienbus überholte. In der Folge kollidierte der 23-Jährigen mit seinem Pkw frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 41-jährigen Fahrers. Der Pkw des 41-Jährigen drehte sich nach links aus und kollidierte mit dem Bus. Der Pkw des 23-Jährigen kam etwa 15 Meter neben der Fahrbahn in einem Feld zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer sowie der 41-jährige Fahrer wurden leicht verletzt. Ein 23-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Alle drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 23-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Der Streckenabschnitt war mehrere Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

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