POL-FR: Eimeldingen: Unbekannte steigen in Gasthaus
Hotel ein
Freiburg (ots)
In der Nacht von Samstag, 23.05.2026 auf Sonntag, 24.05.2026, versuchte eine unbekannte Täterschaft einen fest verschraubten Tresor aus den Räumlichkeiten eines Gasthauses / Hotel in der Hauptstraße zu entwenden. Dies gelang der Täterschaft offensichtlich nicht. Des Weiteren wurden unter anderem eine Küchenmaschine, Lebensmittel, Spirituosen sowie Bargeld aus ein Trinkgeldkasse entwendet.
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