Freiburg (ots) - Am Samstag, 23.05.2026, gegen 12.35 Uhr, kam es in der Waldshuter Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die 10-jährige Fahrerin des E-Scooters wurde schwer verletzt. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Waldshuter Straße und musste an der Kreuzung Hebelstraße / Porschestraße wegen Rotlicht der Lichtzeichenanlage ...

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