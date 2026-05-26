Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - Kind schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 12.35 Uhr, kam es in der Waldshuter Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die 10-jährige Fahrerin des E-Scooters wurde schwer verletzt.

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Waldshuter Straße und musste an der Kreuzung Hebelstraße / Porschestraße wegen Rotlicht der Lichtzeichenanlage warten. Als die Pkw-Fahrerin bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage losgefahren sei kam es zur Kollision mit der 10-jährigen Fahrerin des E-Scooters, welche die Fußgängerfurt fahrend gequert haben soll. Die 10-Jährige wurde schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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