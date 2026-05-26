PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - Kind schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 12.35 Uhr, kam es in der Waldshuter Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die 10-jährige Fahrerin des E-Scooters wurde schwer verletzt.

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Waldshuter Straße und musste an der Kreuzung Hebelstraße / Porschestraße wegen Rotlicht der Lichtzeichenanlage warten. Als die Pkw-Fahrerin bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage losgefahren sei kam es zur Kollision mit der 10-jährigen Fahrerin des E-Scooters, welche die Fußgängerfurt fahrend gequert haben soll. Die 10-Jährige wurde schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 14:50

    POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 26.05.2026, zwischen 0:30 Uhr und 8 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter eine Holztribüne des Freiburger Fußballclubs im Rubert-Ruh-Weg am Dietenbachsee in Freiburg in Brand. Der Vorfall wurde erst am frühen Morgen entdeckt. Letzte Glutnester wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Tribüne wurde durch das Feuer vollständig ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:12

    POL-FR: Weilheim: Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

    Freiburg (ots) - Mit seinem Trekkingrad befuhr am Samstag, 23.05.2026 gegen 14.00 Uhr ein 42 Jahre alter Mann die Alpfenstraße in südliche Richtung. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Durch den Rettungsdienst wurde der 42-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. md/tb Medienrückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren