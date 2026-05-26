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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, zwischen 0:30 Uhr und 8 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter eine Holztribüne des Freiburger Fußballclubs im Rubert-Ruh-Weg am Dietenbachsee in Freiburg in Brand.

Der Vorfall wurde erst am frühen Morgen entdeckt. Letzte Glutnester wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Tribüne wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem wurden sechs Bäume sowie der angrenzende Kunstrasenplatz durch das Feuer beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 bis 80.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761-4014280) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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