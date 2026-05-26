POL-FR: Weilheim: Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Freiburg (ots) - Die L163 befuhr am Samstag, 23.05.2026 gegen 12.00 Uhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad aus Richtung Dettighofen-Baltersweil kommend. Ausgangs einer abschüssigen Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Schwer verletzt kam er in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der 57-Jährige wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Krad entstand ...

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