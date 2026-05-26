POL-FR: Weilheim: Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer
Freiburg (ots)
Mit seinem Trekkingrad befuhr am Samstag, 23.05.2026 gegen 14.00 Uhr ein 42 Jahre alter Mann die Alpfenstraße in südliche Richtung. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Durch den Rettungsdienst wurde der 42-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.
md/tb
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