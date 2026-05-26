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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall im Kreuzungsbereich - eine verletzte Person

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Samstag, 23.05.2026 gegen 09.40 Uhr ein 85 Jahre alter Mann die Straße "Untere Flüh" und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Friedrichstraße einzubiegen. Da die Ampelanlage vermeintlich außer Betrieb war, tastete sich der 85-Jährige langsam in die Kreuzung ein. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß kommenden 54-jährigen Dacia-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei welchem sich der Dacia-Fahrer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Durch die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn gereinigt werden.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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