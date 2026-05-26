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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Diebstahl von Fiat Abarth 500 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag und Sonntag, 23/24.05.2026, zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr einen schwarzen Fiat Abarth 500 mit roten Außenspiegeln. Dieser stand auf einem Stellplatz in der Straße "Steinbuck" auf Höhe der Hausnummer 31. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Steinbuck gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fiat geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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