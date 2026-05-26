Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Abgelagerte Müllsäcke geraten in Brand - Feuer greift auf Schopf über

Freiburg (ots)

Zu einem Brand von einem Schopf kam es am Sonntag, 24.05.2026 gegen 18.10 Uhr in der Köllerstraße in Tiengen. Feuerwehr und Polizei rückte an. Vor Ort brannten vor einem Schopf abgelagerte Müllsäcke. Das Feuer griff auf die Holzfassade der Schopf-Vorderseite über, sodass diese ebenfalls in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Eine Gefährdung für umstehende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Verletzt wurde niemand. Am Schopf, welcher hinter einem Wohnhaus steht und als Ablageplatz diente, entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Wie der Brand entstehen konnte ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Schopf ist weiterhin benutzbar. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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