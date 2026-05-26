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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Kontrolle von qualmendem Fahrzeug - Fahrzeugführerin mutmaßlich unter Alkohol

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt auf der B34 fiel Polizeibeamten am Samstag, 23.05.2026 gegen 05.30 Uhr ein qualmender Pkw zwischen Waldshut-Tiengen und Albbruck auf. Bei einer Verkehrskontrolle in der Dr. Rudolf-Eberle-Straße konnte festgestellt werden, dass ein Reifen während der Fahrt geplatzt war. Im Zuge der Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass die 36-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein in Verwahrung genommen.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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