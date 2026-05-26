Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Skoda befuhr am Freitag, 22.05.2026 gegen 12.10 Uhr ein 28 Jahre alter Mann die Strecke von Engelschwand kommend an die Einmündung in Strittmatt heran. Beim Losfahren an der Einmündung zur L152 übersah er einen, vermutlich aus Richtung Friedhof kommenden Radfahrer. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei welchen der 69 Jahre alte Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße fiel. Der 69-Jährige stand nach dem Unfall selbstständig auf und schob sein Fahrrad auf die Seite. Vorsorglich wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Laut Angaben des Skoda-Fahrers wurde dieser von der Sonne geblendet und hatte dadurch den Radfahrer nicht kommen gesehen. An seinem Skoda entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Sachschaden am Mountainbike ist nicht bekannt.

md/tb

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