Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von eBike - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 24.05.2026, 22:45 Uhr, bis Montag, 25.05.2026, 08:00 Uhr, wurde in Emmendingen, Buchenweg, ein Fahrrad aus einer ordnungsgemäß verschlossenen Garage entwendet.

Bei dem entwendeten Fahrrad (eBike) handelt es sich um ein Kompaktrad (kleine Rahmengröße), der Marke "Qio" in der Farbe Lila.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 3.500,00 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PPFR/FLZ/NB

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