Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Diebstahl von E-Scooter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.05.2026, im Zeitraum von 10:40 Uhr bis 17:40 Uhr, wurde in Herbolzheim, beim dortigen Bahnhof, ein ordnungsgemäß verschlossener Elektro-Roller entwendet.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde der mittels Schloss gesicherte, schwarze Elektro-Roller (sog. "e-Scooter") der Marke "Segway" vom Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Herbolzheim (auf der Seite der Stockfeldstraße) entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 350,00 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PPFR/FLZ/NB

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