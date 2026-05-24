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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Emmendingen: Öffentlichkeitsfahndung nach entflohenem Straftäter -> hier: Person festgenommen - Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen

Freiburg (ots)

Wie die französischen Behörden heute, am 24.05.2026 mitteilten, ist der seit dem 01.05.2026 aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Emmendingen entwichene und rechtskräftig verurteilte Straftäter am gestrigen Abend im Großraum Paris in Frankreich angetroffen und festgenommen worden.

Der Mann befindet sich derzeit aufgrund des in diesem Verfahren bereits bestehenden Europäischen Haftbefehls in Frankreich in Haft.

Zu den genauen Umständen der Festnahme können gegenwärtig noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit erledigt.

----------------- Ursprungsmeldung:

POL-FR: Emmendingen: Öffentlichkeitsfahndung nach entflohenem Straftäter

Freiburg Am 01.05.2026 ist der wegen versuchten Totschlags zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilte Straftäter Sofiane O. aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entwichen.

Der 26-Jährige ist als potentiell fremdgefährdend einzustufen. Die Person sollte nicht angesprochen werden. Bei einer Sichtung ist umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen.

Ein Foto des Gesuchten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://xxx (Link entfernt)

Personenbeschreibung:

Der Entwichene ist circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt der Flucht trug er einen Stoppelbart und war mit einer dunklen Schirmmütze und einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet.

kp/oec

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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