Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: 20-jährige Frau vermisst - RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die Vermisste konnte wohlbehalten am Bodenseekreis angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Medienschaffenden werden gebeten, die Bilder nicht weiter zu veröffentlichen.

ts

Ursprungsmeldung:

Seit dem 15.03.2026 wird eine 20-Jährige aus Oberried vermisst. Sie hielt sich zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich in der Schweiz auf. Der letzte Kontakt bestand am 25.03.2026.

Es ist anzunehmen, dass sie sich weiterhin in der Schweiz oder in Süddeutschland aufhält. Hinwendungsorte wurden bislang ohne positives Ergebnis überprüft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich in einer hiflosen Lage befindet.

Sie wird folgendermaßen beschrieben:

- 20 Jahre alt - schlank - ca. 174cm groß - dunkelblonde lockige Haare

Das Lichtbild kann hier heruntergeladen werden: XXX

Das Einverständnis der Angehörigen zur Veröffentlichung liegt vor.

Hinweise können dem Polizeipräsidium Freiburg unter der 0761/882-2880, über den Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

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