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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall im Turbinenkreisel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026, gegen 12.20 Uhr, kam es im Turbinenkreisel zwischen einem Pkw und einen Lkw zu einem Unfall.

Eine Frau befuhr mit ihrem Smart im Kreisverkehr die linke Fahrspur und wechselte in Höhe der Ausfahrt nach Minseln (Kreisstraße 6333) wegen einem Pannenfahrzeug die Fahrspur. Aus hier noch nicht gänzlich geklärten Gründen kam es dann zu einem Streifvorgang zwischen dem Smart und einem unbekannten Lkw. Der Lkw habe dann den Kreisverkehr in Richtung Minseln / Autobahn verlassen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Lkw geben können. Die Fahrerkabine des Lkw soll eine blaue Farbe haben. Der Auflieger soll eine helle Farbe haben. Zusätzlich befand sich seitlich eine Firmenaufschrift an dem Lkw. Nach der Kollision hätten mehrere Verkehrsteilnehmer angehalten und sich bei der Smart-Fahrerin hinsichtlich Verletzungen erkundigt, was diese verneinte. Vielleicht haben diese Verkehrsteilnehmer den Unfallhergang beobachtet und können Hinweise zu dem Lkw geben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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