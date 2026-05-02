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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schmorbrand an der Grundschule

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Nachmittag des 01.05.2026 löste die Brandmeldeanlage der Grundschule in Sippersfeld einen Alarm aus. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Feuerwehreinheiten aus den umliegenden Ortschaften mit starken Kräften angefahren. Vor Ort wurde festgestellt, dass es lediglich zu einem Schmorbrand - ausgegangen von einem Wechselrichter - gekommen war. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehrkräfte blieb es lediglich bei geringem Sachschaden. |he

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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