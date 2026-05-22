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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Vorfahrtsverletzung auf Landstraße - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026, kurz vor 09.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Schallsingen" und hatte die Absicht an der Einmündung zur Landstraße 132 diese in Richtung Müllheim zu folgen. Beim Einbiegen in die Landstraße übersah der Pkw-Fahrer einen auf der Landstraße von Müllheim kommend in Richtung Kandern fahrenden 34-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer erkannte die Gefahrensituation und wich über die Gegenfahrbahn aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Wegweiser Schild kollidierte. Es kam zu keiner Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der Motorradfahrer sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der am Motorrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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