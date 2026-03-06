PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in Imbiss - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (5.3.2026) wurde ein Mitarbeiter eines Imbisses in der Heinigstraße, gegen 21:50 Uhr, mit der Faust geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Danziger Platz. Haben Sie die Tat beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

