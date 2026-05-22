Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Verkehrsunfall endete glimpflich

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 22.05.2026, gegen 04:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger Autofahrer die B31 von Rötenbach kommend in Richtung Neustadt. Auf Höhe der Abfahrt Friedenweiler, im dortigen Baustellenbereich, kam der Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug nach links über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Nach ca. 30 Metern kam der Wagen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zudem wurden mehrere kleine Bäume beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen scheint nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer während der Fahrt eingeschlafen war.

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