POL-FR: Albbruck: Fahrgast aufgrund Vollbremsung verletzt
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 21.05.2026, musste gegen 7:30 Uhr ein Linienbus auf der Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Albbruck eine Vollbremsung einleiten, weil ein 41-jähriger Opel- Fahrer unmittelbar vor dem Bus in eine Einfahrt einbog. Durch die Vollbremsung kam ein 18-Jähriger, der gerade aussteigen wollte, zu Fall und verletzt sich. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu einer Kollision zwischen dem Bus und dem Opel kam es nicht, es entstand kein Sachschaden.
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