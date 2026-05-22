Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Unfall zwischen LKW und Motorrad

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026, kam es gegen 14:15 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW mit Anhänger und einem Motorrad auf der L 155 zwischen Wehr und Bergalingen. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Kia, der in den Unfall nicht involviert war, wurde durch Trümmerteile getroffen und beschädigt. Die Fahrer des LKWs und des KIAs blieben unverletzt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro entstanden sein. Aufgrund bisheriger Zeugenaussagen könnte der LKW auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrweise eines LKWs mit Anhänger geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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