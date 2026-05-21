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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 1. Folgemeldung: Weil am Rhein: Mann durch Schuss schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zur Aufklärung der Tat wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Mehr als zwei Duzend Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeipräsidiums Freiburg unterstützt durch das LKA BW verfolgen Spuren und befragen mögliche Zeugen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die beiden Tatverdächtigen, die mit einem E-Scooter in Richtung Rheincenter geflüchtet sind, wurde folgendermaßen beschrieben:

Der erste Tatverdächtiger soll ca. 20-25 Jahre alt sein und wurde auf ungefähr 180 cm groß geschätzt. Er soll eine normale Statur gehabt haben und einem arabischen Erscheinungsbild entsprechen. Er war mit einer dunklen Hose und einer hellen Jacke sowie einer dunklen Cap bekleidet. Er soll den E-Scooter gefahren haben.

Der zweite Tatverdächtiger soll ebenfalls ca. 20-25 Jahre und gleich groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur und soll ebenfalls ein arabisches Erscheinungsbild gehabt haben. Bekleidet soll er mit einer Blue Jeans, einer hellen Jacke, mit einem schwarzen Streifen an der Seite, sowie mit einer hellen Cap gewesen sein. Er soll auf den Geschädigten geschossen haben.

Das Hinweistelefon ist unter 0761 882 5990 rund um die Uhr für Hinweise erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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