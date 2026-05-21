Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Über Gehweg und über Bein gefahren

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2026, ereignete sich gegen 12.00 Uhr ein nicht ganz alltäglicher Unfall in der Lindenmatten in Bad Säckingen. Ein 33-jähriger war mit einer Reparatur am Heck eines Autos beschäftigt und war dazu mit dem Oberkörper unter das Auto gekrochen. Seine Beine ragten auf den Gehweg. Der 22-jährige Fahrer eines Paketlieferdienstes fuhr von der Nachbaranschrift auf dem Gehweg weiter und übersah das rechte Bein des 33-Jährigen. Durch das Überfahren des Beins wurde dieser mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Angaben des 22-jährigen Fahrers habe dieser auf den Gehweg ausweichen müssen, da ihm ein bislang unbekanntes Auto auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das entgegenkommende Auto, möglicherweise ein heller VW Tiguan mit Schweizer Zulassung, geben können. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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