Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl von hochwertigem Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Mittwoch, 20.05.2026 zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr ein Pedelec in der Unteren Wallbrunnstraße. Dieses stand auf dem Fahrradabstellplatz eines Kleidungsgeschäftes. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Cube Kathmandu Hybrid in der Farbe Olive Grün. Das Pedelec war mit einem Rahmenschloss verschlossen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 4.300 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können.

md/ce

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