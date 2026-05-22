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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw fährt sich vor Treppenabgang fest

Freiburg (ots)

Ein mit insgesamt vier Touristen besetztes Auto hatte sich am Mittwochmittag, 21.05.2026, gegen 14:20 Uhr am Fußgängerweg nahe des Schwabentorsteges festgefahren.

Der 79 Jahre alte Fahrer des Wagens sei den Schlossberg über ein dort ansässiges Restaurant heruntergefahren. Dabei hatte der Mann möglicherweise die Orientierung verloren und einen Fußgängerweg in Richtung Schwabentorsteg befahren. Als kurz darauf ein Treppenabgang folgte, konnte der Senior nicht mehr weiterfahren.

Das augenscheinlich festgefahrene Fahrzeug konnte mit Hilfe der hinzugerufenen Feuerwehr die wenigen Treppenstufen überwinden und seine Fahrt fortsetzen.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Ebenso entstand kein Sachschaden.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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