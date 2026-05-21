Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Gutachstraße: Fahrzeugführer schläft am Steuer ein und beschädigt Geländer

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 20.05.2026, gegen 07:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Transporters die Gutachstraße in Titisee-Neustadt, von der Unterstadtanbindung kommend in Richtung Bahnhof. Nach seinen eigenen Angaben schlief er am Steuer ein, kam auf Höhe der Sparkasse nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Geländer, welches sich am rechten Fahrbahnrand befand. Am Fahrzeug sowie Geländer entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,00 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Bauhof Titisee-Neustadt unterstützte den Abschleppdienst bei der Beseitigung der beschädigten Geländerelemente. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

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