Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen und flüchtet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026, gegen 07.20 Uhr wurde eine 64-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg in der Alpenblickstraße in Richtung Brunhildenweg von einem bislang unbekannten Mountainbike-Fahrer angefahren. Sie wurde leicht verletzt. Der Radfahrer, möglicherweise ein Jugendlicher auf dem Weg zur Schule, soll eine helle Jacke und einen schwarzen Rucksack getragen haben. Er trug keinen Helm. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

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