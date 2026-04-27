Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei hochwertige Pkw in Hameln entwendet - Fahrzeuge in Polen sichergestellt

Hameln (ots)

In der Nacht von Dienstag (21.04.2026) auf Mittwoch (22.04.2026) wurden in Hameln zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Taten im Zusammenhang.

Im ersten Fall wurde in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr eine vor einem Wohnhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße abgestellte Mercedes S-Klasse entwendet.

In einem weiteren Fall wurde zwischen 19:30 Uhr und 05:40 Uhr ein am Fahrbahnrand in der Tilsiter Straße abgestellter BMW X5 entwendet. Beide Fahrzeuge verfügten über ein Keyless-Go-System.

Im Rahmen der internationalen Fahndung konnten beide Pkw durch die Polizei in Polen festgestellt werden. Im Zuge der Verfolgung wurde der BMW X5 beschädigt.

Vier Personen wurden durch die polnische Polizei vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Festnahme wurden zwei polnische Polizeibeamte leicht verletzt, blieben jedoch weiterhin dienstfähig. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere hochwertige Fahrzeuge mit Keyless-Go-Systemen Ziel von Diebstählen sein können. Die Täter nutzen hierbei technische Geräte, welche die vom Fahrzeugschlüssel ausgesendeten Funksignale verlängern und dem Fahrzeug so eine unmittelbare Nähe des Schlüssels vortäuschen.

Es wird empfohlen, Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe zur Haus- oder Wohnungstür aufzubewahren und geeignete Schutzmaßnahmen, beispielsweise spezielle Abschirmhüllen, zu nutzen.

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