Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagmorgen, zwischen 04.30 Uhr und 04.50 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Alemannenstraße. In mehreren Klassenräumen wurden Schreibtische und Schränke durchwühlt. Entwendet wurden nach jetzigem Stand die Gelder der Klassenkassen. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Alemannenstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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