PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Autodiebstahl

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 04:30 Uhr sollen drei junge Erwachsene, nach bisherigen Erkenntnissen zwei Männer und eine Frau, versucht haben, in der Schaffhauser Straße einen grünen Fiat Panda zu entwenden. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Am Auto entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Schaffhauser Straße wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 11:33

    POL-FR: Albbruck: Fahrgast aufgrund Vollbremsung verletzt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21.05.2026, musste gegen 7:30 Uhr ein Linienbus auf der Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Albbruck eine Vollbremsung einleiten, weil ein 41-jähriger Opel- Fahrer unmittelbar vor dem Bus in eine Einfahrt einbog. Durch die Vollbremsung kam ein 18-Jähriger, der gerade aussteigen wollte, zu Fall und verletzt sich. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu einer ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:30

    POL-FR: Rickenbach: Unfall zwischen LKW und Motorrad

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21.05.2026, kam es gegen 14:15 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW mit Anhänger und einem Motorrad auf der L 155 zwischen Wehr und Bergalingen. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Kia, der in den Unfall nicht involviert war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren