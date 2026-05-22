Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Autodiebstahl

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 04:30 Uhr sollen drei junge Erwachsene, nach bisherigen Erkenntnissen zwei Männer und eine Frau, versucht haben, in der Schaffhauser Straße einen grünen Fiat Panda zu entwenden. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Am Auto entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Schaffhauser Straße wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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