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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach: Auffahrunfall auf der L104 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2026 um 15:20 Uhr, kam es auf der L104 zwischen Sasbach und Burkheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine Pkw-Lenkerin befuhr die L104 in Richtung Burkheim. Aufgrund eines Lkws im Gegenverkehr habe die Fahrerin ihre Geschwindigkeit reduziert, wodurch ein nachfolgender Pkw von hinten mit ihr kollidierte. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde von vorbeifahrenden Fahrradfahrern beobachtet. Die Polizei Breisach ermittelt in dieser Sache und bittet die Radfahrer und etwaige weitere Zeugen, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 07667 9117-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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