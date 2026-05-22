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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Brand eines Sattelzugs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 22.05.2026, gegen 03:45 Uhr brannte ein am Straßenrand der L 113 im Bereich Endingen abgestellter Sattelzug.

Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen Sattelzug, der üblicherweise als mobiler Verkaufsstand für Obst und Gemüse genutzt wird.

Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des LKW nicht verhindert werden.

Zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch keine belastbaren Erkenntnisse vor. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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