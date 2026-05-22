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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Tür zur Tiefgarage aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.05.2026, 20.30 Uhr bis Freitag, 22.05.2026, 05.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hellbergstraße in Brombach zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus der Tiefgarage entwendet. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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