PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - B3/Matsuyamaallee, Ausfahrt B31/Tiengener Straße - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am gestrigen Freitag, den 22.05.2026, gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf der B3 in südlicher Fahrtrichtung an der Abfahrt zum Autobahnzubringer Freiburg-Süd ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein, auf dem rechten Fahrstreifen der Matsuyamaallee, fahrender grüner PKW von einem dunklen SUV überholt. An der Ausfahrt zum Zubringer Freiburg-Süd/B31 soll das dunkle SUV den PKW nach rechts in den Ausfahrtsast abgedrängt haben. Der grüne Pkw kam dabei leicht nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Warnbake. Im Anschluss fuhr der grüne Pkw auf der B31 noch bis zum nächsten Parkplatz weiter. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.10.000 EUR. Nähere Hinweise zu dem SUV liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761-8823100 zu melden

PS/DH

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761/882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 18:54

    POL-FR: Oberried: 20-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Seit dem 15.03.2026 wird eine 20-Jährige aus Oberried vermisst. Sie hielt sich zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich in der Schweiz auf. Der letzte Kontakt bestand am 25.03.2026. Es ist anzunehmen, dass sie sich weiterhin in der Schweiz oder in Süddeutschland aufhält. Hinwendungsorte wurden bislang ohne positives Ergebnis überprüft. Es kann ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:45

    POL-FR: Rheinfelden: Unfall im Turbinenkreisel - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21.05.2026, gegen 12.20 Uhr, kam es im Turbinenkreisel zwischen einem Pkw und einen Lkw zu einem Unfall. Eine Frau befuhr mit ihrem Smart im Kreisverkehr die linke Fahrspur und wechselte in Höhe der Ausfahrt nach Minseln (Kreisstraße 6333) wegen einem Pannenfahrzeug die Fahrspur. Aus hier noch nicht gänzlich geklärten Gründen kam es ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:42

    POL-FR: Lörrach-Brombach: Tür zur Tiefgarage aufgebrochen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.05.2026, 20.30 Uhr bis Freitag, 22.05.2026, 05.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hellbergstraße in Brombach zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus der Tiefgarage entwendet. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren