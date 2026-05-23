Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - B3/Matsuyamaallee, Ausfahrt B31/Tiengener Straße - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am gestrigen Freitag, den 22.05.2026, gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf der B3 in südlicher Fahrtrichtung an der Abfahrt zum Autobahnzubringer Freiburg-Süd ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein, auf dem rechten Fahrstreifen der Matsuyamaallee, fahrender grüner PKW von einem dunklen SUV überholt. An der Ausfahrt zum Zubringer Freiburg-Süd/B31 soll das dunkle SUV den PKW nach rechts in den Ausfahrtsast abgedrängt haben. Der grüne Pkw kam dabei leicht nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Warnbake. Im Anschluss fuhr der grüne Pkw auf der B31 noch bis zum nächsten Parkplatz weiter. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.10.000 EUR. Nähere Hinweise zu dem SUV liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761-8823100 zu melden

PS/DH

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