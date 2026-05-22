Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: 20-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit dem 15.03.2026 wird eine 20-Jährige aus Oberried vermisst. Sie hielt sich zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich in der Schweiz auf. Der letzte Kontakt bestand am 25.03.2026.

Es ist anzunehmen, dass sie sich weiterhin in der Schweiz oder in Süddeutschland aufhält. Hinwendungsorte wurden bislang ohne positives Ergebnis überprüft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich in einer hiflosen Lage befindet.

Sie wird folgendermaßen beschrieben:

- 20 Jahre alt - schlank - ca. 174cm groß - dunkelblonde lockige Haare

Das Lichtbild kann hier heruntergeladen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/oberried-vermisstenfahndung/

Das Einverständnis der Angehörigen zur Veröffentlichung liegt vor.

Hinweise können dem Polizeipräsidium Freiburg unter der 0761/882-2880, über den Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

ts

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