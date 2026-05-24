Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Großbrand auf Campingplatz Bankenhof in Hinterzarten - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag (23.05.2026) auf Sonntag kam es auf dem Campingplatz Bankenhof in Hinterzarten zu einem Großbrand des Haupt- und Verwaltungsgebäudes. Gegen 23:30 Uhr geriet das Gebäude aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Objekt. Die Feuerwehren aus Hinterzarten, Titisee und Neustadt waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnten den Brand gegen 02:00 Uhr unter Kontrolle bringen. Das Gebäude blieb trotz erheblicher Schäden standfest und ist derzeit nicht einsturzgefährdet.

Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mindestens eine Million Euro betragen. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Bereich Titisee, Neustadt sowie entlang der B31 zeitweise zu erheblichem Rauchgeruch. Messfahrzeuge der Feuerwehr waren unterwegs, um mögliche Gefährdungen für die Bevölkerung auszuschließen.

Während der Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehrfrau bei einem Sturz von einer Leiter leicht.

Insgesamt waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Polizei sowie weiteren Organisationen im Einsatz.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Titisee-Neustadt übernommen und dauern aktuell an.

Erstmeldung mit Sachstand 24.05.2026, 07:00 Uhr

PP FR, FLZ, TB

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