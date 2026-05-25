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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, den 24.05.2026, gegen 19:43, befuhr ein etwa 10-jähriger blonder Junge mit einem E-Bike die Wiesenstraße in südliche Richtung und kollidierte hierbei mit einem grauen BMW, welcher auf Höhe des Dahlienwegs stand.

Der Junge kam hierbei zu Fall und entfernte sich anschließend mit seinem E-Bike, ohne mit dem Besitzer des Pkw zu sprechen.

Zeugen des Vorfalls sowie die Eltern des Jungen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

RE/tm

PP FR/FLZ/TB

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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