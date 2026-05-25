Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In den Abend- und Nachtstunden des Samstags, 23.05.2026 bis Sonntagmorgen, 24.05.2026, kam es in Herbolzheim, Belchenstraße, zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Graffiti.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurden in der gesamten Belchenstraße etliche Graffitis an Hausfassaden, Verkehrszeichen sowie Stromkästen mit blauer Lackfarbe aufgesprüht.

Der entstanden Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Kenzingen geführt.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeiposten in Kenzingen unter 07644/92910 oder -rund um die Uhr- mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PPFR/FLZ/NB

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