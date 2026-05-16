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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mutmaßlich drogenbeeinflusster Autofahrer zieht kilometerlange Dieselspur hinter sich her

B41, Nußbaum (ots)

Gegen 23:20 Uhr kontrollierte in der Nacht auf Samstag eine Streifenbesatzung einen PKW-Fahrer, der aus Richtung Kirn kommend in Richtung Bad Sobernheim die B41 befuhr. Bei dem 36-Jährigen aus der VG Kirn-Land konnten zeitnahe Anzeichen auf gegenwärtigen Betäubungsmitteleinfluss erkannt werden, ein Urintest erhärtete den Verdacht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Im Rahmen der Maßnahme musste darüber hinaus festgestellt werden, dass das Fahrzeug Kraftstoff verlor. Die unmittelbare Überprüfung der Fahrtstrecke ergab sodann eine deutliche Dieselspur in Martinstein beginnend, durch Monzingen bis hin zur Kontrollörtlichkeit in Höhe der Ortslage Nußbaum. Durch die Polizei mussten die Straßenmeistereien Bad Sobernheim und Kirn verständigt werden, die sich um die Verunreinigung kümmerten; der ursächliche PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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