Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wem gehört das Fahrrad? - Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

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Kirn, Altstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Kirn sucht den Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades, welches am 05.05.2026 in der Kirner Innenstadt aufgefunden wurde.

Es handelt sich um ein 26-Zoll-Mountainbike in den Rahmenfarben Weiß/Gold.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Hinweise zum Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

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