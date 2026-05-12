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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wem gehört das Fahrrad? - Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

POL-PIKIR: Wem gehört das Fahrrad? - Gestohlenes Fahrrad aufgefunden
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Kirn, Altstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Kirn sucht den Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades, welches am 05.05.2026 in der Kirner Innenstadt aufgefunden wurde.

Es handelt sich um ein 26-Zoll-Mountainbike in den Rahmenfarben Weiß/Gold.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Hinweise zum Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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