POL-PIKIR: Wem gehört das Fahrrad? - Gestohlenes Fahrrad aufgefunden
Kirn, Altstadt (ots)
Die Polizeiinspektion Kirn sucht den Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades, welches am 05.05.2026 in der Kirner Innenstadt aufgefunden wurde.
Es handelt sich um ein 26-Zoll-Mountainbike in den Rahmenfarben Weiß/Gold.
Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Hinweise zum Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
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