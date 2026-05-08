Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin in Bad Sobernheim

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Freitag, dem 8. Mai 2026, kam es gegen 07:25 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine Autofahrerin mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Bad Sobernheim. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bewegte sich der Verkehr nur mit Schrittgeschwindigkeit. Wenige Meter hinter einem Fußgängerüberweg trat eine Fußgängerin plötzlich auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Trotz der geringen Geschwindigkeit konnte die Pkw-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der vordere rechte Reifen des Pkw überrollte dabei den rechten Fuß der Fußgängerin.

Die Fußgängerin wurde durch den Unfall verletzt und erlitt vermutlich eine Fraktur im Bereich des Mittelfußes. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

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