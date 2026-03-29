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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wittlich (ots)

Am 28.03.2026 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem 45km/h-Fahrzeug die Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Im Zuge einer polizeilichen Kontrolle durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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