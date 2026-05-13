POL-PIKIR: Geschwindigkeitsverstöße im Akkkord

Bad Sobernheim (ots) - Am heutigen Freitag, dem 8. Mai 2026, kam es gegen 07:25 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine Autofahrerin mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Bad Sobernheim. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bewegte sich der Verkehr nur mit ...

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