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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitsverstöße im Akkkord

Kirn, B41 (ots)

Am gestrigen Nachmittag führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle Geschwindigkeitsmessungen entlang der B41 in Höhe der Ortslage Kirn durch. In verhältnismäßig kurzer Zeit mussten hierbei leider 10 Verstöße festgestellt und unmittelbar geahndet werden. Der "Tagesschnellste" wurde bei erlaubten 70 km/h mit 125 km/h gemessen. Den 25-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis erwartet nun neben zwei Punkten im Verkehrszentralregister ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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