Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 10.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - In Pizzeria eingebrochen

Unbekannte sind in eine Pizzeria in Rechtsupweg eingebrochen. In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 22 Uhr bis 11.45 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Hauptstraße. Die Täter entwendeten Bargeld und einen Lieferwagen der Pizzeria. Der entwendete Fiat konnte durch eine Polizeistreife aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Körperliche Auseinandersetzung

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend am Schwanenteich in Norden. Gegen 20 Uhr schlugen und traten drei zurzeit unbekannte Täter auf das 22-jährige, männliche Opfer aus Weener unvermittelt gemeinschaftlich ein. Das Opfer erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Unfall beim Abbiegevorgang

Am Samstagvormittag kam es auf der Leezdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 35-jährige Fahrerin eines Dacia beabsichtigte gegen 10.50 Uhr von der Leezdorfer Straße nach links in den Kirchweg einzubiegen und übersah hierbei die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 50-jährige Fahrerin mit ihrem Hyundai. Eine 76-jährige Beifahrerin aus dem Hyundai wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Pizzeria

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Westerholt in eine Pizzeria eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Esenser Straße. Es wurde ein Kasseneinsatz mit Bargeld entwendet. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 911115 zu melden.

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