Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 09.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Zwei Polizeibeamte wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Aurich angegriffen. Die Beamten wurden gegen 05:00 Uhr zu einer Ruhestörung ausgehend einer Wohnung in der Straße Am Bahndamm gerufen. Vor Ort zeigte sich die Verursacherin uneinsichtig. Als die Polizeibeamten den Lärm unterbinden wollten, schlug die Beschuldigte einem Polizeibeamten auf den Kopf und verletzte ihn hierdurch leicht. Zudem beleidigte die 46-jährige Frau die eingesetzten Beamten. Um weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden, wurde die Frau in das polizeiliche Gewahrsam genommen. Hierbei leistete die Frau erneut Widerstand. Sie muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Südbrookmerland - Haustür beschädigt

Am frühen Freitagabend gegen 17:30 Uhr wurde die Verglasung einer Eingangstür zu einem Wohnhaus im Kirchenweg durch Unbekannte beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall bei Wendemanöver

Auf der Esenser Straße in Aurich hat sich am Freitag gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 30-jährige Fahrerin eines Skodas wollte wenden und übersah hierbei eine links neben ihr fahrende 21-jährige Autofahrerin. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 30-Jährige verletzte sich leicht.

Großefehn - Auffahrunfall

Gegen 16:00 Uhr ist es am Freitagnachmittag auf der Auricher Landstraße in Großefehn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 77-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem VW in den Üterbörgweg abzubiegen und bremste hierfür ab. Ein 41-jähriger Autofahrer übersah dies und fuhr auf den VW auf. Der 77-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse. -

Verkehrsgeschehen

Großheide - Alkoholisiert am Steuer

In der Nacht zu Samstag kontrollierte die Polizei in Großheide einen 40-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse. -

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